Giada De Pace morta durante l’intervento per dimagrire, il giudice: “Medico negligente, no all’archiviazione”

Imputazione coatta per il chirurgo del San Carlo di Nancy che nel 2021 operò Giada De Pace, la ragazza morta durante un intervento per mettere un bypass gastrico. La procura aveva chiesto l'archiviazione, respinta dal gip perché "non appare, allo stato, fondata". La giovane perse la vita per una lacerazione dell'aorta, morendo sul tavolo operatorio. Per il giudice, ci sono elementi che indicano negligenza da parte del medico, che adesso rischia di finire a processo con l'accusa di omicidio colposo.

Come riportato da Il Messaggero, il giudice scrive nella sua relazione che "le risultanze delle consulenze tecniche disposte dal pm e dagli opponenti risultano divergenti con riferimento alle cause della morte, in particolare riguardo al profilo nevralgico della triste vicenda, riguardante il momento in cui si è verificata la lesione dell'aorta addominale". Inoltre, "dall'esame della documentazione risultano profili di negligenza e imperizia" proprio da parte del chirurgo, che le avrebbe reciso l'aorta addominale durante l'intervento.

Giada De Pace aveva solo 25 anni quando è morta. La giovane voleva sottoporsi all'intervento per dimagrire: aveva paura di avere problemi sul lavoro ed essere discriminata per il suo peso. Per questo aveva deciso di operarsi, rivolgendosi al San Carlo di Nancy. La famiglia, assistita dall'avvocato Simone Masi, ha sporto denuncia per la sua morte, e da quattro anni si batte per avere giustizia. "Le hanno sempre dato fastidio le discriminazioni per l’aspetto fisico, mia figlia voleva operarsi a tutti i costi per perdere peso. Quando andavamo a provare un vestito, la vedevo soffrire", aveva dichiarato la madre in un'intervista poco dopo la tragedia.