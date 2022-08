Genzano, viene colpita da un malore alla guida e si schianta contro un albero: grave una 70enne Ha perso i sensi e l’automobile è uscita fuori strada, dove si è schiantata contro un albero: grave la donna alla guida.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Una donna di 70 anni, colpita da un malore mentre stava guidando la sua automobile, si è schiantata contro un'altra macchina in sosta e un albero. I fatti sono avvenuti lunedì scorso, 22 agosto, a Genzano di Roma, comune dei Castelli Romani, a pochi passi dalla fontanella che si trova su via Silvestri, nella zona ci Crocesanta. L'incidente è avvenuto verso le ore 18 e ha causato un forte rallentamento del traffico in tutta la cittadina.

La dinamica dell'incidente

Era il tardo pomeriggio di lunedì quando la 70enne, alla guida della propria Citroen C3, ha avuto un forte malore e ha perso il controllo dell'automobile. Il veicolo sul quale viaggiava è uscito fuori strada, andando ad invadere il marciapiede che corre lungo la strada, via Silvestri, una delle arterie principali del comune di Genzano. L'automobile, senza controllo, all'inizio si è schiantata contro una Fiat Punto in sosta, dopo ha auto un secondo impatto contro ad un albero che costeggia la strada e che si trova all'altezza dell'incrocio con via Veneto, dove si è fermata definitivamente: una terza automobile, infine, risulta essere stata danneggiata dallo spostamento della Fiat Punto dopo il tamponamento.

Fortunatamente, in quel momento non c'erano pedoni a passeggiare sul marciapiede o ad attraversare la strada: in quel caso il bilancio sarebbe stato molto peggiore. Complice forse la calura estiva e le ferie, erano pochi i passanti in quel momento su via Silvestri, nonostante sia ricca di negozi e uffici.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto l'incidente, la donna è stata soccorsa da un farmacista che lavora proprio nella via dove è avvenuto il sinistro: la donna dentro all'automobile, seduta ancora al posto di guida, aveva perso i sensi, forse a causa di un attacco ischemico. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e, in breve tempo, sul luogo sono arrivati gli operatori del 118 che, a bordo di un'ambulanza, hanno trasportato la donna in ospedale per fornirle le cure di cui aveva bisogno. Sul posto in un primo momento sono arrivati anche i vigili del fuoco, allertati perché si temeva che la donna fosse rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo e la Polizia Locale di Genzano che, oltre a decidere e gestire la chiusura al traffico sulla strada fino alle ore 21, quando sono terminati i rilievi di rito, ha messo in sicurezza l'intera area e i veicoli coinvolti.

Le condizione di salute della donna

Una volta arrivata in ospedale, medici e infermieri hanno immediatamente compreso la situazione e la donna è stata subito sottoposta ad un'operazione delicata: probabilmente è stato proprio questo intervento a salvarle la vita. Adesso la 70enne si trova ancora ricoverata al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani, ma le sue condizioni di salute sembrano in miglioramento: a causa dell'incidente, però, ha anche riportato numerosi traumi su tutto il corpo.