Gemelle di 5 anni rischiano la sordità: operate al Bambino Gesù per una grave patologia all’orecchio L’équipe dell’Unità di Audiologia e otochirurgia del Bambino Gesù ha operato due gemelle di 5 anni affette da colesteatoma gigante, che rischiavano di rimanere sorde.

A cura di Alessia Rabbai

Delicato intervento riuscito con successo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove l'équipe dei medici chirurghi ha operato due gemelle di cinque anni, che rischiavano di rimanere sorde. Le bambine arrivate a Roma dalla Calabria con i genitori erano infatti affette da colesteatoma gigante, una patologia infiammatoria che aggredisce le strutture dell'orecchio, portando alla sordità e ad altre gravi complicanze.

Le bimbe dopo gli accertamenti necessari e la diagnosi sono state sottoposte a un delicato intervento di microchirurgia svolto dall'équipe dell'Unità di Audiologia e otochirurgia condotta da Pasquale Marsella. L'ospedale pediatrico infatti gestisce una delle più ampie casistiche di bambini con malattie complesse dell'organo dell'udito, con oltre seimila operazioni di questo tipo all'attivo a livello nazionale.

Come si legge in un comunicato diramato dall'ospedale "le due gemelle avevano sviluppato entrambe all'orecchio destro una formazione epiteliale molto voluminosa e aggressiva, che aveva eroso diverse strutture interne arrivando fino alla fossa cranica posteriore". A confermare la diagnosi di colesteatoma la tomografia computerizzata, una tecnica diagnostica per immagini che consente di esaminare a scopo diagnostico e terapeutico diverse parti del corpo. Così l'équipe le ha sottoposte ad una delicata operazione per rimuovere completamente la massa, operazione che è riuscita con sucesso.

L'intervento è stato eseguito in un'unica sessione nella sede di Palidoro, sotto il controllo del microscopio operatorio. Per una delle bambine è stato possibile anche ricostruire alcune delle strutture danneggiate, preservando così la capacità uditiva dell'orecchio. Le gemelle stanno bene, pochi giorni dopo l'intervento sono tornate a casa con la loro famiglia.