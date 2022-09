Gelato e accostamenti coraggiosi: a Roma sbarca il gusto ‘pizza e mortazza’ Greed Avidi di Gelato di Dario Rossi ha aperto in Circonvallazione Gianicolense a Roma, quartiere Monteverde.

A cura di Enrico Tata

Con la sua gelateria Greed Avidi di Gelato di Frascati, Dario Rossi ha conquistato i Tre Coni, il massimo riconoscimento, nella guida 2022 del Gambero rosso e ha ricevuto il premio come miglior gelato gastronomico. Ieri ha inaugurato una gelateria a Roma, in Circonvallazione Gianicolense 276, quartiere Monteverde, e ha già lanciato un gusto che farà discutere: ‘Pizza e mortazza' in onore della Capitale e creato in collaborazione con Alice Pizza. Ma nel corso degli anni Rossi ha già proposto ai suoi clienti coraggiosi accostamenti: il gusto fiori e alici, cacio e pepe, pollo alla romana, porchetta, carbonara, insalata, panzanella e il gusto al tabacco del Kentucky.

Non mancheranno certo i gusti classici e dolci, realizzati con prodotti del territorio e provenienti da agricoltura biologica e biodinamica: "Amo chiamare il mio gelato il gelato coltivato perché in questa definizione, si racchiude tutta l’essenza del mio prodotto. Lamponi, fichi, fragole, ciliegie e pomodorini provengono direttamente dal mio terreno e mi sto adoperando per inserire anche nuove colture", ha raccontato Rossi.

Non solo il gelato è naturale e biologico, ma tutto il materiale, dalle vaschette ai cucchiaini e alle coppette, è compostabile. L'offerta comprende anche gusti Gluten Free e Vegan (circa il 50 per cento dei gusti).

Leggi anche Cattivo odore da una baracca: al suo interno trovato un uomo morto da mesi

"La clientela sta diventando sempre più consapevole di ciò che mangia, le persone fanno domande, chiedono la provenienza dei prodotti, fanno osservazioni e cominciano ad apprezzare la scelta della nostra gelateria di rispettare l'ambiente con prodotti monouso compostabili e stagionalità della frutta e verdura. Nel primo anno e mezzo dal lockdown si cercava più gusti da coccola, quelli confortevoli e tradizionali come cioccolato, nocciola, variegato nocciola e cacao, burro e marmellata", ha raccontato Rossi nel corso di un'intervista rilasciata al sito del Gambero Rosso.