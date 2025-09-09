Gaza, a Roma migliaia di persone in corteo per il sostegno a Global Sumud Flotilla

Da piazzale Aldo Moro i manifestanti si stanno dirigendo a piazza Vittorio Emanuele con bandiere palestinesi, striscioni e slogan cantati dai ragazzi: “Palestina Libera” e “Free Palestine”.

Migliaia di studenti in corteo a Roma per sostenere l'azione della Global Sumud Flotilla. Da piazzale Aldo Moro i manifestanti si stanno dirigendo a piazza Vittorio Emanuele con bandiere palestinesi, striscioni e slogan cantati dai ragazzi: "Palestina Libera" e "Free Palestine". "Invitiamo tutti a sostenere la Global Sumud Flotilla. Se bloccano le navi, bloccheremo le università", l'invito dei promotori del corteo, gli attivisti del gruppo studentesco Cambiare Rotta. "Non si ferma il vento. Siamo Global Sumud Flotilla", lo striscione alla testa del fiume di persone. "Buon vento", "Siamo il vento e la tempesta", altri cartelli tenuti in alto dagli studenti. "Siamo l'imbarcazione di terra. Se toccano la Flotilla noi blocchiamo tutto", un altro slogan dei manifestanti.

I manifestanti fermati dai blindati in via del Verano

Il corteo ha percorso via Manzoni, bloccando il traffico, prima di arrivare a piazza Vittorio. Molti automobilisti hanno applaudito il passaggio dei manifestanti e non hanno protestato per i disagi causati. Da piazza Vittorio una buona parte dei manifestanti sta tornando verso San Lorenzo, ma sono stati bloccati dalla polizia in assetto anti sommossa in via del Verano. Per il momento la situazione resta tranquilla. La strada è presidiata da camionette delle forze dell'ordine e dagli agenti della digos.

Il corteo dopo l'attacco subito da un'imbarcazione della ‘flotilla'

La manifestazione è stata lanciata dopo l'attacco con un drone subito da una delle principali imbarcazioni della flotta, la ‘Family Boat', a bordo della quale viaggiano, tra gli altri, l'attivista svedese Greta Thunberg e l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. Le fiamme a bordo sono state domate e l'equipaggio è rimasto illeso. "Non sappiamo chi abbia compiuto l'attacco, ma non saremmo sorpresi se fosse stato Israele", ha dichiarato la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

Domenica la manifestazione a Roma con migliaia di persone in piazza

Decine di migliaia di persone a Roma sono scese in piazza per supportare la Global Sumud Flotilla. In quell'occasione il corteo, circa 50mila i partecipanti, è partito da piazza Vittorio Emanuele ed è arrivato a Piramide.