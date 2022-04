Garbatella, entro fine mese arriva il primo car sharing di condominio con moto e auto elettriche Viene inaugurato a Garbatella il primo car sharing condominiale con motorini e auto elettriche. Lo ha dichiarato il presidente del Lazio Nicola Zingaretti durante il sopralluogo nei condomini Ater appena restaurati.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Facebook di Massimiliano Valeriani.

È stato annunciato questa mattina: entro fine mese il primo car sharing condominiale sbarca nel quartiere di Garbatella. Lo ha fatto sapere il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, durante un sopralluogo nel cantiere Ater della zona dove sono terminati gli interventi di riqualificazione delle palazzine di edilizia residenziale pubblica.

"In questo momento a Roma sono aperti 30 cantieri in 17 quartieri. Qui a Garbatella c'è un pezzo della cultura e dell'identità di Roma, e abbiamo come missione quella di consegnare a chi verrà dopo di noi una Garbatella più bella di come era – ha dichiarato nel corso dell'evento Zingaretti – A fine mese inaugureremo qui a Garbatella il primo car sharing condominiale con motorini e auto elettriche riservate a chi vive in queste case. Inoltre portiamo la banda ultralarga, che oggi già è presente in quindicimila appartamenti Ater, ma che noi vogliamo presto raddoppiare."

La conclusione degli interventi sui palazzi Ater

"Completati gli interventi sul patrimonio Ater di Garbatella così come annunciato un anno fa in occasione del centenario del rione – ha scritto in una nota l'assessore regionale all'urbanistica e alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani, presente all'iniziativa – Palazzi, cortili, verde, infissi, coperture, banda larga e 30 locali assegnati ad associazioni e botteghe artigiane con canoni abbattuti del 50%. Le cose belle si possono fare."

All'evento ha partecipato anche il presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri: "Siamo a via Edgardo Ferrati e qua si conclude il cantiere per più di un milione di euro di restauro di due condomini storici dei Lotti di Garbatella che versavano in condizioni critiche – ha scritto in una nota – Progetti importanti che grazie al Presidente Nicola Zingaretti lanciano un messaggio per il futuro della città. Curare il patrimonio pubblico e investire in comunità e innovazione."