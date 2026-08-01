Gambizzato sotto casa a Valle Aurelia, fermati un uomo e una donna per tentato omicidio

Un 53enne è stato ferito con un colpo di pistola al piede in via di Valle Aurelia. Fermati due sospettati, entrambi accusati di tentato omicidio.

I carabinieri durante l'arresto

Avrebbero gambizzato un 53enne con un colpo di pistola a un piede, ma ancora non è chiaro il movente. Per il ferimento, avvenuto la sera scorso 17 luglio in via di Valle Aurelia a Roma, i carabinieri hanno fermato un uomo di 26 anni e una donna di 36, entrambi romani e con precedenti. Entrambi sono accusati di tentato omicidio.

Gambizzato a Valle Aurelia, due sospettati individuati dai carabinieri

Quella sera, poco prima di mezzanotte, il 53enne, persona già nota alle forze dell'ordine, era sceso in strada dalla sua abitazione, non molto distante dalla scena del crimine. Qualcuno si è avvicinato a lui e gli ha sparato al piede. L'aggressore si è poi allontanato per far perdere le proprie tracce.

L'uomo era stato soccorso dal personale del 118 e portato al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e quelli del Nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro, mentre i rilievi erano stati affidati al Nucleo investigativo.

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Le indagini sono partite subito dopo la sparatoria e gli investigatori hanno raccolto testimonianze, analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona e controllato i dati delle celle telefoniche. Un elemento importante sarebbe arrivato proprio dai filmati, che avrebbero permesso di individuare un'auto ritenuta nella disponibilità dei due sospettati.

Individuati un uomo e una donna: sono in carcere

Incrociando le informazioni, i carabinieri sono risaliti al 26enne e alla 36enne, ritenuti coinvolti nel ferimento. I due sono stati quindi sottoposti a fermo e trasferiti rispettivamente nel carcere di Regina Coeli e in quello femminile di Rebibbia. Il fermo è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. Restano ancora da chiarire il motivo della sparatoria e la dinamica precisa di quanto accaduto quella notte in via di Valle Aurelia.