Gamba fratturata, traumi cranici e facciali: donna denuncia il compagno per violenze ripetute

A cura di Enrico Tata

È stata picchiata dal marito almeno quattro volte negli ultimi mesi. Le ferite sono state sempre documentate e accertate dai medici del pronto soccorso, che una volta hanno diagnosticato un trauma cranico e facciale, in un'altra occasione solo un trauma cranico, in un'altra ancora un'ecchimosi all'occhio e nella quarta e ultima una frattura ad una gamba. Un uomo di 47 di nazionalità polacca è stato arrestato ieri e dovrà rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della compagna.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Roma ed è stata eseguita, al termine delle indagini coordinate dalla procura di Roma, dagli agenti del commissariato Celio. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna è stata maltrattata e picchiata per anni. Non è riuscita mai a denunciare i fatti per paura di ritorsioni da parte del compagno, ma negli ultimi mesi, a causa della dipendenza da alcol dell'uomo, la situazione si è ulteriormente aggravata. In quattro diverse occasioni l'uomo l'ha picchiata selvaggiamente provocandole un trauma cranico, un trauma cranico e facciale, ecchimosi all'occhio e la frattura di una gamba. Come detto, tutte le ferite sono documentate dai referti dei medici del pronto soccorso. A causa della frattura, l'ultimo episodio documentato, la donna è stata ricoverata in ospedale e lì è stata ascoltata dai poliziotti del commissariato Celio. A loro ha raccontato tutto e ha quindi deciso di sporgere denuncia nei confronti del compagno. Al termine delle indagini, i pm hanno chiesto e ottenuto dal gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato, che è stato accompagnato dagli agenti nel carcere romano di Regina Coeli.