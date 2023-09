Gabriel Garko salva un cagnolino in autostrada e lancia un appello social per trovare il proprietario L’attore si trovava all’altezza di Magliano Sabina, nel reatino, quando ha incontrato il cucciolo che si aggirava tutto solo vicino a un autogrill. Su Instagram la foto del cagnolino con un appello: “Spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito”.

A cura di Simone Matteis

Quando si incontra un animale smarrito, affidarsi ai social spesso si rivela la mossa vincente per provare a rintracciare i proprietari o a trovare una nuova famiglia per i nostri amici a quattro zampe. Lo sa bene Gabriel Garko, che ieri, giovedì 21 settembre, ha salvato un cagnolino in autostrada che si aggirava tutto solo nei pressi dell'autogrill di Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Il salvataggio raccontato sui social

Notato l'animale nell'area di sosta, Garko si è subito avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni e ha raccontato l'incontro sul suo profilo Instagram: "Questa mattina in viaggio sull'autostrada A1 ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano Sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo… Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito".

L'attore ha preso a cuore le sorti del cagnolino procurandogli acqua e cibo e portandolo da un veterinario per valutarne le condizioni, con la speranza che non si tratti di un esemplare abbandonato. Postando le foto sui social, l'obiettivo di Garko è di riuscire a rintracciare i proprietari dell'animale o, in alternativa, trovare qualcuno disposto ad aprire le porte di casa a un nuovo amico a quattro zampe.

Leggi anche Roma-Milan, come arrivare allo stadio Olimpico dopo la chiusura del lungotevere a piazza Pia

Il punto sul fenomeno degli abbandoni

Sebbene non si abbia certezza se il cagnolino trovato da Gabriel Garko in autostrada sia stato smarrito oppure abbandonato, quanto accaduto riaccende i riflettori sul fenomeno dell'abbandono degli animali, una piaga ricondotta tradizionalmente al periodo estivo ma che non accenna a ridursi con l'arrivo del freddo.

Lo scorso luglio Fanpage.it ha intervistato la dottoressa Alessandra Ferrari, Responsabile Area Animali Familiari di LAV – Lega Anti Vivisezione, un'associazione senza scopo di lucro da tempi in prima linea per i diritti e la tutela degli animali: "È un falso mito che gli abbandoni ci siano solo in estate: si tratta di un fenomeno che interessa ormai tutto l'anno". Uno strumento utile a contrastare questi gesti è il microchip: "oltre ad essere un obbligo di legge, è anche l'unico modo per creare un rapporto di responsabilità tra la persona e il cane e per risalire al proprietario in caso di smarrimento"

In relazione al fenomeno del randagismo, gli ultimi dati del Ministero della Salute in riferimento all'anno 2021 delineano una situazione allarmante nel Lazio: con 12.542 esemplari, si tratta della prima regione per numero di randagi recuperati dai canili, di cui 4.693 sono stati dati in adozione.