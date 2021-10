G20, prima positiva al Palazzo dei Congressi: è una giornalista inglese “Gli screnning sono in corso, qualora emergessero positivi tra i partecipanti, verranno posti come da prassi in isolamento”. La Asl Roma 2 contattata da Fanpage.it ha confermato che il tampone molecolare ha trovato la prima positiva al Palazzo dei Congressi: è una giornalista inglese a Roma per il G20.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

Una giornalista è risultata positiva al Covid-19 agli screening in corso al Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur. Si tratta di una donna inglese, al lavoro nella Capitale insieme ai colleghi provenienti da gran parte del mondo, per seguire l'arrivo dei capi di Stato e di Govereno e i lavori del G20. A riportare la notizia La Repubblica, che spiega come il contagio sia stato accertato da un campione al quale la giornalista si è sottoposta stamattina. Da quanto si apprende la donna, vaccinata con Astrazeneca, è risultata positiva al tampone molecolare, ma non mostrava sintomi che le potessero far pensare di aver contratto l'infezione. Arrivato il risultato del test, ora si trova in isolamento, in attesa di tornare negativa. La Regione Lazio ha spiegato che "l'operatrice dell'informazione è stata isolata grazie agli screening di accesso disposti presso il media center". La Asl Roma 2, contatta da Fanpage.it in merito all'organizzazione degli accertamenti sanitari anti Covid-19 ha spiegato che: "Gli screnning sono in corso e verranno gestiti in base all'affluenza di persone che arriveranno, e, qualora emergessero positivi tra i partecipanti, verranno posti come da prassi in isolamento".

Aumentano i contagi, oggi sono 298

Aumentano i contagi a Roma, oggi nella Capitale il bollettino medico sull'andamento dell'emergenza sanitaria diffuso dalla Regione Lazio registra 298 nuovi casi, sui 583 emersi nell'intero territorio regionale, su quasi 13mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 33mila test. Lo scorso venerdì a Roma i contagi erano 134, mentre nel Lazio 408, su quasi 10mila tamponi e oltre 25mila antigenici per un totale di quasi 35mila test.