Furto in casa dei due consiglieri Daniele Sabatini e Antonella Sberna Furto nell’abitazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia in regione Daniele Sabatini e sua moglie Antonella Sberna, consigliera al Comune di Viterbo.

"Sono entrati in un orario in cui potevamo benissimo essere in casa. La cosa che mi stupisce di più e preoccupa è che queste persone non hanno paura a rubare quando i negozi sono ancora aperti e c'è movimento in strada". A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini che insieme a sua moglie Antonella Sberna, consigliera comunale di Viterbo, hanno subito un furto in casa nel quartiere Murialdo.

Il furto in casa Sabatini-Sberna

Dei malviventi di cui non si conosce ancora l'identità e sulle cui tracce sono i carabinieri lo scorso venerdì 8 dicembre nella serata della festa dell'Immacolata Concezione sono entrati di nascosto all'interno dell'abitazione nella quale i due consiglieri vivono le loro figlie, forzando la porta e facendo suonare l'allarme.

"Alle 19,05 – racconta Sabatini dopo l'accaduto – è scattato l’allarme, siamo arrivati a casa alle 19,40 ma erano andati via. In poco tempo hanno messo a soqquadro tutta casa". Nell'abitazione la coppia rientrata ha trovato il caos, luci accese mobili aperti e oggetti sparsi sul pavimento.

Indagini per risalire ai responsabili

Sull'episodio sono in coso le indagini, per cercare di risalire ai responsabili. Nel'abitazione, spiegano i consiglieri, sono intervenuti i carabinieri, che hanno svolto le verifiche del caso. I militari stanno cercando di capire se in zona siano presenti delle telecamere di videosorveglianza, che possano aver immortalato i ladri in fuga. Al momento il bottino trafugato dall'abitazione durante il furto non è stato ancora quantificato. Le verifiche sono in corso.