Furto al Poltronesofà di via Aurelia: rubati 500mila euro di attrezzature per gli spot pubblicitari Colpo in piena notte nel magazzino dello store Poltronesofà di via Aurelia a Roma, dove una banda di malviventi ha rubato attrezzature video per un totale di 500mila euro. Indaga la polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Maxi furto nel magazzino dello megastore PoltreneSofà in via Aurelia 1303. Come riporta Il Messaggero, una banda di ladri non ancora identificati sono riusciti a portare via attrezzature video per un valore complessivo di 500mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte di giovedì scorso 27 aprile. Sul caso indadano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Monteverde, che stanno cercando di risalire ai responsabili. Pare che chi è entrato nel magazzino e ha sottratto le attrezzature sapesse come muoversi, l'addetto alla sorveglianza non si è accorto di nulla.

Rubate le apparecchiature per girare gli spot pubblicitari

Secondo le informazioni apprese era notte fonda quando un gruppo di persone, non è al momento noto quante, si sono intrufolate all'interno dell'edificio. Hanno trafugato le apperecchiature utilizzate per girare gli spot pubblicitari televisivi, come videocamere, luci di scena e cavalletti. Non hanno invece toccato la merce destinata alla vendita come poltrone, divani ed altro. Sono poi scappati con il bottino indisturbati, facendo perdere le proprie tracce. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti del punto vendita che la mattina seguente in orario d'apertura si sono accorti del materiale mancante e hanno sporto denuncia.

Indaga la polizia

Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti i poliziotti, per fare una verifica e pare non siano stati trovati segni di effrazione. Gli agenti stanno cercando di capire se in zona ci siano delle telecamere di sorveglianza che possano aver immortalato il poassaggio dei ladri. Le indagini sono in corso per tentare di risalire all'identità dei malviventi.