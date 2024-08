Furti nelle gioiellerie del centro storico di Roma: sei arresti I poliziotti hanno dato esecuzione a sei misure di custodia cautelare per furti in due gioiellerie del centro storico di Roma. Quattro uomini sono finiti in carcere e due ai domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Screen di una registrazione

Avrebbero messo a segno furti in due gioiellerie del centro storico di Roma, passando attraverso un buco nel pavimento. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato sei persone, indiziate a vario titolo per furto aggravato in concorso. Si tratta di uomini di età compresa tra cinquantadue e settantasei anni. Nei loro confronti gli agenti della polizia di Stato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 agosto, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, come deciso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura. Quattro sono finiti in carcere mentre due ai domiciliari.

Come agivano i ladri delle gioiellerie

I furti sono avvenuti tra gennaio e marzo del 2023, all'interno di gioiellerie del centro storico di Roma. Le indagini sono partite dalle denunce fatte dai proprietari dei negozi, in zona Prati e Viminale. I ladri agivano secondo un piano ben collaudato, che è stato messo a segno in due negozi. Secondo quanto ricostruito hanno prenotato una stanza al primo piano di un hotel, fatto un buco nel pavimento e raggiunto la gioielleria utilizzando una corda. Una volta dentro hanno rubato numerosi gioielli dal valore di 50mila euro nella gioielleria in zona Viminale e di 60mila euro in quella di Prati, e sono scappati.

Incastrati dalle telecamere e dai tabulati telefonici

I poliziotti hanno acquisito e passato al vaglio sia i tabulati telefonici, che le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel. Delle registrazioni si vede come i ladri abbiano parchaggiato due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto. Le macchine risultano essere intestate a due di loro, che le hanno usate per scappare con il bottino. Gli investigatori sono dunque riusciti a risalire a tutti e sei gli autori dei furti, ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.