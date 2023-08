Furti a Roma, nel mirino dei ladri i turisti su metro, autobus e negozi: 13 arresti Furti e rapine nel caldo agosto romano: molti i casi nei negozi e ai danni dei turisti, sorpresi dai ladri in attesa dei mezzi pubblici.

Sono stati fermati nelle stazioni della metropolitana, a bordo degli autobus e nei negozi della capitale: boom di furti ai turisti in questo caldo agosto romano. Portafogli e telefonini prelevati con cura dalle tasche, approfittando della presenza delle persone sui mezzi pubblici e del disorientamento di turisti e turiste alla ricerca del monumento che sognano di visitare da prima della loro partenza per Roma. Negli ultimi giorni sono 13 le persone arrestate dai carabinieri nel corso dei controlli sul territorio, intensificati nel periodo estivo, perché considerati gravemente indiziate di furto aggravato.

Gli arresti alla stazione Termini

Tre persone sono state arrestate a Termini, in due diverse attività. Nel primo caso una militare in abiti civili ha sorpreso due uomini di 42 e 49 anni mentre stava rubando il cellulare e il portafogli ad una turista francese che stava aspettando l'arrivo della metropolitana in banchina. La carabiniera li ha bloccati e arrestati immediatamente e, una volta allertato i colleghi, tutti insieme hanno recuperato e restituito la refurtiva. Nello stesso scalo ferroviario, è stato arrestato in flagranza un ragazzo di 23 anni che stava rubando tre confezioni di profumo da un negozio della stazione nascondendoli nel marsupio.

Altri arresti in centro città

Altri furti anche in centro città dove una trentaseienne ha derubato una turista ucraina in un negozio di abbigliamento mentre faceva shopping in via del Corso. In via del Lavatore una scena simile è accaduto ai danni di una turista 68enne romena alla quale un 49enne e una ventenne hanno provato a rubare il portafogli con documenti e carte di credito.

Un altro furto di portafogli ai danni di una turista francese di 43 anni al Colosseo, nella stazione della metropolitana. Un altro furto in un negozio di elettronica in via di Tor Vergata è costato l'arresto ad un 27enne e ad un 46enne che sono stati arrestati.

Inoltre sono stati arrestati un 27enne in via Amedeo Cancelli per il furto di un telefonino custodito all’interno di un’autovettura in sosta, forzando lo sportello e un 18enne in piazza Celimontana che stava derubando il camper di una turista francese.