Furgone pieno di cibo prende fuoco sull'A1: chiusa corsia dell'autostrada, conducente illeso Un furgone contenente generi alimentari ha preso fuoco questa mattina verso le 7.50 sull'A1, nel territorio di Anagni. Sul posto i Vigili del Fuoco.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata questa mattina sull'autostrada del Sole, nel tratto che attraversa la zona di Anagni. Per cause ancora da chiarire, un furgone che trasportava generi alimentari ha preso fuoco intorno alle 7.50 all'altezza del chilometro 610, distruggendosi completamente. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco con due squadre, in modo da spegnere l'incendio nel più breve tempo possibile ed evitare che la situazione si aggravasse ancora di più. Le operazioni sono durate fino alle 9.30 del mattino: l'area è stata messa in sicurezza chiudendo una delle tre corsie dell'autostrada che portano verso Roma, ma già dopo un'ora e mezzo la circolazione è potuta tornare regolare.

Il conducente del mezzo, fortunatamente, è riuscito a uscire dal furgone non appena si è reso conto di quello che stava accadendo, e non ha riportato ferite. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incendio, che ha consumato solo il mezzo pesante. Il rischio, come sempre in questi casi, è che le fiamme potessero propagarsi al terreno circostante e andare fuori controllo. L'intervento dei pompieri, unito alla pioggia, ha fatto sì che questo non accadesse.

Il veicolo, come da prassi, è stato portato via e messo in sicurezza, in attesa di ulteriori accertamenti che possano aiutare a capire cosa è accaduto. Per il conducente del furgone, che è riuscito anche ad accostare sulla corsia d'emergenza prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme, solo tanta paura, e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del 118.