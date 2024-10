Funerali di Marcello De Angelis, domani l’addio al 25enne ucciso a coltellate per aver difeso il nipote

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Marcello De Angelis verranno celebrati domani, sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 12 nella parrocchia di San Giustino Martire, nel quartiere Alessandrino a Roma. La camera ardente sarà invece allestita domani mattina prima delle esequie, aperta dalle ore 9.30 alle 11 al Policlinico di Tor Vergata. A dargli l'ultimo saluto saranno i famigliari, i parenti, gli amici, i conoscenti e i colleghi, che si ritroveranno insieme in chiesa. Per l'omicidio di Marcello De Angelis gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un qurantacinquenne.

Il ricordo degli amici: "Marcello era Marcello"

Un collega di Frascati lo ha ricordato con affetto, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it: "Marcello è morto da Marcello. Difendendo la sua famiglia, ma l'avrebbe fatto per chiunque. Era un buono. Marcello non lavorava qui, lavora ancora qui. L'imperfetto non gli si addice".

Marcello De Angelis intervenuto in una rissa per difendere il nipote

Marcello De Angelis è morto ucciso a coltellate dopo essere intervenuto in una rissa per difendere il nipote quindicenne da un coetaneo in via Vincenzo Tineo la notte tra il 5 e 6 ottobre. Tornando a casa il primo ha raccontato l'accaduto alla madre e allo zio, appunto De Angelis. Il ragazzo è tornato in strada e i due hanno ricominciato a litigare, quando De Angelis è intervenuto per separarli.

Il secondo ragazzo è andato a casa e ha raccontato tutto al padre e allo zio, ossia che l'adulto era intervento "nelle loro questioni" e si sono mossi anche loro, presentandosi sotto casa del primo ragazzo e chiedendo loro di scendere. Li hanno raggiunti la madre e lo zio del primo ragazzo: il padre del secondo, un quarantacinquenne, ha aggredito De Angelis prendendolo a coltellate. Soccorso con l'ambulanza e trasportato in ospedale con codice rosso, è morto poco dopo.