Marcello De Angelis ucciso a coltellate, intervenuto in una rissa tra il nipote 15enne e un coetaneo Omicidio a Roma, dove un 45enne ha accoltellato e ucciso Marcello De Angelis, 25 anni, intervenuto per mettere fine ad una lite in strada tra due 15enni, tra i quali il nipote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di venticinque anni è stato ucciso a coltellate in strada in via Vincenzo Tineo a Roma. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nella periferia Est tra le zone Alessandrino e Torre Spaccata. La vittima è Marcello De Angelis, deceduto in ospedale a causa delle ferite d'arma da taglio. L'aggressione è avvenuta dopo una lite tra giovanissimi: era infatti intervenuto in strada per porre fine ad una rissa tra il nipote quindicenne e un coetaneo.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accoltellamento erano circa le ore 3.40. Qualche ora prima c'era stata una lite tra il nipote quindicenne di De Angelis ed un coetaneo all'altezza del civico 21. Tornando a casa il primo ha raccontato l'accaduto alla madre e allo zio, appunto De Angelis. Il ragazzo è tornato in strada e i due hanno ricominciato a litigare, quando De Angelis è intervenuto per separarli. Il secondo ragazzo è andato a casa e ha raccontato tutto al padre e allo zio, ossia che l'adulto era intervento "nelle loro questioni" e si sono mossi anche loro, presentandosi sotto casa del primo ragazzo e chiedendo loro di scendere. Li hanno raggiunti la madre e lo zio del primo ragazzo: il padre del secondo, un quarantacinquenne, ha aggredito De Angelis prendendolo a coltellate, lui è caduto a terra.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, per una persona con ferite d'arma da taglio che sembrava gravissima, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, dov'è morto a causa delle ferite gravissime poco dopo il suo arrivo. Entrambi, sia la vittima che l'aggressore, sono già noti alle forze dell'ordine e hanno precedenti. Il quarantacinquenne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e dovrà rispondere di omicidio.