Funerali di Francesca Testana: bara bianca e applauso per la 26enne morta in discoteca Una folla commossa ha salutato Francesca testana con un lungo applauso. Ieri centinaia di persone ai funerali.

A cura di Alessia Rabbai

Un lungo applauso della folla commossa ha accompagnato la bara bianca adornata di fiori di Francesca Testana. La ventiseienne madre di due bimbi è morta lo scorso 18 agosto in una discoteca di Latina per un arresto cardiaco dovuto ad un aritmia fulminante. Una tragedia che ha scosso la comunità di Aprilia, di cui la donna era originaria e viveva con la sua famiglia. Centinaia di persone ieri pomeriggio si sono strette intorno al dolore dei parenti in piazza Roma e nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti per la celebrazione del funerale.

Francesca Testana non era ubriaca né drogata

Gli accertamenti sulla salma di Francesca hanno mostrato chiaramente come ad ucciderla sia stato un malore e che non aveva assunto né alcol né droghe. I primi sospetti, completamente dissipati, data la giovane età avevano fatto sospettare che si fosse sentita male perché aveva bevuto troppo oppure a causa di sostanze stupefacenti. Non ne è stata trovata alcuna traccia nel sangue. Ulteriori risultati degli esami svolti sulla salma arriveranno nei prossimi giorni, sulla vicenda indaga la Procura di Latina, che ha aperto un'inchiesta per far luce sul caso.

Morta per arresto cardiaco mentre ballava in discoteca

Francesca la notte in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era in compagnia di amici e stava trascorrendo una serata spensierata, perché voleva svagarsi, essendo da poco uscita dal Covid-19. Stava ballando quando improvvisamente si è sentita male e si è accasciata a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi con la richiesta urgente di un'ambulanza, ma per Francesca non c'è stato nulla da fare e ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile. Soccorsa prima dal personale del locale e poi dai paramedici, che sono giunti in pochi minuti, le è stato praticato un massaggio cardiocircolatorio cercando a lungo di rianimarla.