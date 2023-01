Funerali di Benedetto XVI, centinaia di fedeli in attesa dall’alba per la camera ardente Da oggi fino a mercoledì 4 gennaio la salma di Benedetto XVI è esposta a San Pietro: moltissimi i fedeli arrivati per rendergli omaggio.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle prime immagini della salma di papa Benedetto XVI.

È esposta dalle ore 9 di oggi, lunedì 2 gennaio 2023, la salma del papa emerito Benedetto XVI, morto lo scorso 31 dicembre. La piazza, già un'ora prima dell'inizio delle esequie, appariva straripante di fedeli: in centinaia, fina dalle prime luci dell'alba, hanno raggiunto San Pietro per dare un ultimo saluto a papa Ratzinger.

Dopo la traslazione al Monastero Mater Ecclesiae, dove è rimasto dal giorno della morte fino ad oggi, la salma di Benedetto XVI resta esposta fino alla serata del 4 gennaio nella basilica di San Pietro dove, il giorno successivo, 5 gennaio, sono previste le celebrazioni dei funerali.

Le persone per l'ultimo saluto Benedetto XVI

Moltissime e diverse le persone in fila già alle prime luci dell'alba per l'ultimo saluto a Benedetto XVI prima delle celebrazioni del funerale. Non soltanto amici dell'ottavo papa tedesco della storia, ma anche religiosi e religiose, ex collaboratori, famiglie e studenti.

"Il fatto che se ne sia andato il 31 dicembre è stato come un coronamento di tutta una vita, perché poi si è cantato il Te Deum", ha dichiarato una delle persone in fila a San Pietro, dopo averne ricordato la dolcezza. Ma c'è anche chi ne ricorda l'intelligenza, la sua semplicità, nonostante la spiccata capacità di elaborare discorsi concettuali e, soprattutto, la fede salda. "Era fedele alla tradizione, ma non tradizionalista", ha aggiunto infine un giornalista.

Le ultime parole di papa Ratzinger

"Signore ti amo": sarebbero queste le ultime parole, pronunciate in lingua italiana, da papa Ratzinger qualche ora prima di morire. A dichiararlo è stato il segretario del papa emerito, monsignor Georg Gänswein, oggi sulla soglia di San Pietro per le esequie, a Vatican News: "In quel momento non c'ero, è stato l'infermiere a raccontarmelo – ha spiegato – Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più grado di esprimersi”.