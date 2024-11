Fumo nero a Roma Est, incendio a Due Leoni: fiamme dal laboratorio di dolci, evacuato un palazzo Allarme nella zona di Roma Est dove nel pomeriggio di oggi è divampato un incendio nel laboratorio di dolci: evacuato un palazzo, il fumo irrespirabile e la colonna nera visibile a distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Incendio a Roma Est, foto dal gruppo Facebook VI Municipio.

Fumo irrespirabile a Roma Est dove nel pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre 2024, è divampato un incendio nel laboratorio di dolciumi in via Carlentini. L'incendio è scoppiato in zona Belvedere e sarebbe divampato nel laboratorio di dolciumi che si trova al piano interrato di un edificio di un piano, dove è situato un ufficio postale. Non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia di Stato, caschi bianchi e personale del 118 sul posto: evacuati un palazzo e l'ufficio postale.

Le operazioni di spegnimento stanno continuando senza sosta: numerose le difficoltà per il notevole fumo prodotto dalla combustione dei materiali coinvolti. Al momento non risultano esserci stati feriti. Chiuse le strade intorno a via Aragona.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per quanto di loro competenza. I pompieri, non appena giunti sul posto, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Ciò che preoccupa maggiormente è il fumo irrespirabile che in breve tempo si è diffuso, espandendosi per l'intero quartiere: una nube nera e densa è visibile in cielo anche da chilometri di distanza.

Non è chiaro ancora come sia scoppiato l'incendio, da accertare anche l'eventuale presenza di feriti o intossicati dal fumo.

L'allarme dei dipendenti: "Respiriamo fumo da un'ora"

A lanciare l'allarme sarebbero stati i dipendenti che lavorano nel magazzino di dolciumi, non appena si sono resi conto della presenza delle fiamme nel laboratorio, nel pomeriggio di oggi. In breve tempo, però, oltre al divampare delle fiamme, si è alzato verso il cielo un fumo denso e scuro.

Molti i residenti che hanno deciso di condividere sui social network la propria esperienza e lo spavento per la nube scura che in breve tempo ha coperto il quartiere. "Ho chiuso finestre e tapparelle, eppure è da più di un'ora che respiro un forte odore di fumo", scrive un utente.

Articolo in aggiornamento