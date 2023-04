Fumo a Montesacro, Talenti e Pietralata: nove cassonetti dell’immondizia in fiamme Nove cassonetti sono stati avvolti fra le fiamme la scorsa notte, nei quartieri di Montesacro, Talenti e Pietralata: dopo l’intervento dei pompieri, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Sono nove i cassonetti dei rifiuti che la scorsa notte, fra la giornata di lunedì 24 aprile e quella di martedì 25, sono stati dati alle fiamme nei quartieri di Montesacro, Talenti e Pietralata, nel quadrante a nord est della capitale. Ancora da chiarire le circostanze in cui hanno preso fuoco: gli inquirenti, però, non escludono che possa trattarsi di atti dolosi commessi dalle stesse persone, come riporta il Corriere della Sera.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati, sui luoghi dei roghi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a spegnere le fiamme nei cassonetti incendiati a partire dai primi quattro in via Maria Barbara Tosatti. Altri cassonetti, poco dopo, hanno preso fuoco poco distante dalla stazione della metropolitana di Pietralata altri tre bidoni. Gli ultimi due, invece, si trovavano in viale Ionio e in via della Dea Opi.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti, preoccupati dopo aver visto in mezzo alla strada le fiamme alte che stavano avvolgendo i cassonetti. Non si esclude che i roghi della scorsa notte possano essere collegati ad altri episodi simili già avvenuti nella stessa zona. Per fare chiarezza su quanto avvenuto, i carabinieri della stazione di Montesacro hanno aperto le indagini per cercare di individuare i possibili responsabili degli incendi. I militari avrebbero già iniziato ad analizzare le immagini registrate da alcune delle telecamere di videosorveglianza che si trovano fra viale Ionio, via Maria Barbara Tosatti e via della Dea Opi alla ricerca di qualche movimento sospetto relativo ai roghi.