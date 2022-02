Fuga di gas su via Laurentina: strada ancora chiusa e migliaia di residenti senza luce Anche oggi, giovedì 10 febbraio, via Laurentina è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per la fuga di gas che si è verificata nel pomeriggio di ieri. Oltre ai danni alla viabilità, da ieri pomeriggio sono migliaia i cittadini e le cittadine senza luce e senza gas in tutta la zona di Fonte Meravigliosa.

Anche questa mattina, giovedì 10 febbraio, via Laurentina è chiusa al traffico su entrambe le direzioni tra via di Acqua Acetosa e via di Castel di Leva per una fuga di gas che si è verificata ieri, mercoledì 9, all'altezza del civico 988. Come si legge su un tweet pubblicato da Astral Infomobilità, sono state interdette nuovamente anche le rampe che collegano la strada al Grande Raccordo Anulare sia in entrata che in uscita.

Il blocco di via Laurentina, arteria stradale fra le principale della zona sud di Roma, sta provocando conseguenze molto pensanti anche sulla viabilità delle altre strade della zona e non solo, a partire da via Pontina e via Ardeatina, ma anche nello stesso Grande Raccordo Anulare.

Disagi per i residenti, senza luce en senza gas da ieri pomeriggio

La fuga di gas che si è verificata ieri non soltanto sta mandando in tilt le strade, provocando numerosi rallentamenti e code nel quadrante sud della città di Roma, ma sta creando anche numerosi disagi ai cittadini e alle cittadine che abitano il quartiere. Nella zona di Fonte Meravigliosa, in particolare, i tecnici hanno interrotto fornitura di gas e elettricità nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16, come si legge oggi in un articolo de Il Corriere della Città in via precauzionale. I residenti, quindi, non possono utilizzare il riscaldamento, l'acqua calda, internet e, ovviamente, altri sistemi di illuminazione: gli stessi disagi si ripercuotono questa mattina anche all'interno degli edifici scolastici.

La fuga di gas a causa di un errore di trivellazione

La fuga di gas, come ha fatto sapere nella giornata di ieri con una nota Italgas, è stato causato da alcune attività di perforazione del sottosuolo svolte da un'azienda terza che hanno danneggiato una condotta del gas naturale. Una volta trivellata la condotta, il gas si è subito disperso e sul posto sono arrivati i tecnici del Pronto Intervento Italgas che hanno messo in sicurezza l'area, ma anche la Polizia Locale di Roma Capitale, che ha provveduto a chiudere immediatamente la strada in via precauzionale; i vigili del fuoco e il personale Anas.