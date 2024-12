video suggerito

Fuga di gas in una palazzina di 5 piani, evacuate 40 persone fra cui anziani e bambini ad Anzio Paura stanotte ad Anzio dove c’è stata una fuga di gas ed è scattato il protocollo di emergenza con l’evacuazione dei residenti di una palazzina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



L'intervento di questa mattina dei vigili del fuoco ad Anzio, foto dal comune.

Palazzina evacuata nella notte appena trascorsa ad Anzio dove è scattata l'emergenza a causa di una fuga di gas. I fatti sono avvenuti all'interno di una palazzina di cinque piani nel quartiere dello Zodiaco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Per i residenti è immediatamente scattata l'evacuazione: si tratta di quaranta persone coinvolte, fra cui anziani e bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L'evacuazione di anziani e bambini ad Anzio: 40 persone coinvolte

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le persone residenti della palazzina e hanno svolto le prime verifiche. In poco tempo la fuga di gas è stata individuata all'interno di un'intercapedine. Ancora in corso accertamenti per la messa in sicurezza della zona.

Nel frattempo, però, le persone evacuate sono state trasferite: hanno trascorso la notte in uno stabile messo a disposizione dal comune dove, nel corso della mattinata, "sono state assicurate le necessità degli evacuati, fornendo pasti e possibilità di avere servizi essenziali", come hanno fatto sapere dallo stesso comune.

La nota del sindaco

Non appena appresa la notizia, il sindaco Aurelio Lo Fazio ha seguito le operazioni già dalla stessa notte dell'allarme, insieme al vice Pietro Di Dionisio e all'assessore ai servizi sociali Rita Pollastrini.

"Ringrazio i dirigenti e il personale che ha operato sin dalla notte – ha dichiarato il sindaco sulla vicenda – i carabinieri, i vigili del fuoco e le associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione. Abbiamo seguito minuto per minuto gli sviluppi della situazione e garantito alle persone l'assistenza necessaria dal bus al ricovero presso Villa Sarsina e alla successiva assistenza".

L'allarme rientrato

Dopo le ulteriori verifiche sul caso da stanotte e nella prima mattina di oggi, l'allarme sembra essere rientrato. Alle 15 i Vigili del fuoco renderanno noto se le persone potranno rientrare presso i propri alloggi: nel caso in cui ciò non fosse possibile, con i servizi sociali e la caserma di Anzio che ha messo a disposizione letti e coperte, sarà comunque garantito il pernottamento di chi non potesse rientrare in casa. Oltre ai pompieri e ai militari, l'intervento è stato garantito anche dal pronto intervento sociale nell'assistenza alle persone e dai volontari di protezione civile del gruppo comunale.