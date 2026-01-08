Fuga di gas a Roma, evacuata una palazzina in zona Nomentana: traffico in tilt

Foto da vigili del fuoco

Paura nella mattinata di oggi a Roma per una fuga di gas segnalata in viale XXI Aprile, nel quadrante nord-est della Capitale, nei pressi dell'incrocio con via Nomentana. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Uno stabile è stato evacuato, ma non si registrano feriti o intossicati.

Evacuata una palazzina in largo Ettore De Ruggiero

Secondo quanto comunicato dai pompieri, la perdita si è verificata sulla sede stradale. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione di una palazzina di due piani situata in largo Ettore De Ruggiero, a poca distanza dal punto interessato dalla fuga. I residenti dei vari appartamenti sono stati fatti allontanare temporaneamente mentre erano in corso le verifiche.

Sul posto è intervenuto anche il personale della società Italgas, incaricato degli accertamenti tecnici e strumentali necessari per individuare l’origine della perdita e procedere alle operazioni di ripristino. L’area è stata transennata per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Fuga di gas, code su via Rodolfo Lanciani

A causa dell'intervento e della presenza dei mezzi dei vigili e degli operai, si sono creati pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni su via Rodolfo Lanciani, che collega largo Ettore De Ruggiero alla Circonvallazione Nomentana.

Al momento, fortunatamente, non si segnalano né feriti né persone intossicate fra gli abitanti della palazzina. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino alla completa esclusione di rischi per residenti e passanti.