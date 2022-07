Frontale con l’auto su via del Foro Italico: morte le ventenni Giorgia e Beatrice Le due ragazze sono morte sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamavano Giorgia Arduini e Beatrice Funariu le due ragazze di venti e ventidue anni morte questa notte a Roma, in via del Foro Italico. Le due amiche stavano viaggiando con la loro auto in direzione della Salaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso il controllo della macchina e invaso l'opposta corsia di marcia, dalla quale erano separate da un marciapiede. In seguito alla scontro, la loro macchina si è ribaltata. Entrambe sono morte sul colpo.

L'incidente in cui hanno perso la vita le due giovani è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via del Foro Italico, all'altezza del civico 605. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno chiuso la strada per il tempo dei rilievi e della messa in sicurezza dell'area.

Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Beatrice e Giorgia stavano viaggiando su una Citroen C3 quando hanno invaso l'opposto senso di marcia scontrandosi contro un'Alfa guidata da un uomo di cinquant'anni. Anche quest'ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Niente da fare per le due giovani, che sono state sbalzate fuori dall'auto, morendo sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.