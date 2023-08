Frontale a Sutri sulla Cassia: resta in condizioni gravissime la suora coinvolta È stata estratta dalle lamiere dell’auto ed elitrasportata in ospedale a Viterbo due giorni fa: continua a lottare fra la vita e la morte la suora coinvolta nel frontale sulla via Cassia a Sutri.

A cura di Beatrice Tominic

È rimasta coinvolta in un incidente nella tarda mattinata di due giorni fa, mercoledì 16 agosto 2023: dopo più di 48 ora, sta ancora lottando fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Belcolle. È accaduto ad una suora che stava procedendo lungo la via Cassia a bordo di un'automobile insieme ad una consorella quando c'è stato lo schianto, come riportato da Tuscia Web.

La dinamica dell'incidente

È accaduto verso le ore 11, all'altezza del chilometro 41, fra i comuni di Sutri e Monterosi, nel viterbese: a scontrarsi, frontalmente, l'automobile guidata dalla suora e una seconda vettura che stava sopraggiungendo in direzione contraria. Al volante del secondo mezzo si trovava un uomo, rimasto lievemente ferito. Ad avere la peggio una delle due suore.

Una sarebbe riuscita ad uscire da sola dal veicolo mentre, per soccorrere l'altra, più grave, è stato necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal vicino comune di Civita Castellana: sono stati proprio loro a raggiungere il luogo dell'incidente e ad estrarla dalle lamiere dell'automobile, dove era rimasta intrappolata.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre ai pompieri, sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della polizia e i carabinieri che hanno svolto i rilievi e hanno aperto le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e cercare di individuare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Nel frattempo, una volta estratta dalle lamiere, la suora è stata immediatamente affidata agli operatori del personale sanitario del 118. Viste le condizioni critiche, è stato necessario chiedere anche l'intervento dell'eliambulanza: l'elisoccorso, non appena raggiunto il luogo dello schianto, l'ha subito trasportata nel vicino ospedale di Belcolle, a Viterbo, in codice rosso. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a due giorni dall'incidente sarebbe ancora in gravi condizioni, nel reparto rianimazione.