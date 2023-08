Incidente frontale su via Cassia a Sutri: suora estratta dalle lamiere e soccorsa in eliambulanza Una suora è rimasta gravemente ferita in un incidente frontale tra due auto su via Cassia a Sutri. È stata soccorsa in eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre feriti, tra i quali una suora in condizioni gravi e trasportata in ospedale con l'eliambulanza è il bilancio di un incidente stradale lungo via Cassia nel Comune di Sutri. Il sinsitro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 agosto, nel territorio della provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11, a scontrarsi sono state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. A bordo di una delle due macchine c'era un uomo, che era al volante e stava percorrendo via Cassia all'altezza del chilometro 41 nel Comune etrusco quando, improvvisamente, ha avuto un impatto frontale con l'altra vettura, nella quale viaggiavano due suore.

Lo scontro è stato violento, ad avere la peggio è stata una delle due religiose, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul luogo dell'incidente sono giunti i paramedici con l'elisoccorso. Data la dinamica del sinitro e le condizioni di salute dei feriti è stato necessario anche il supporto dei vigili del fuoco di Civita Castellana, che hanno dato il via alle operazioni. La suora che è grave è stata estratta dalle lamiere e consegnata ai paramedici, mentre la seconda è riuscita ad uscire dalla vettura da sola. Non sono note le sue condizioni di salute. Presenti le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sull'incidente per individuare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.