Friggevano poi gettavano l’olio direttamente nel tombino: denunciati cuochi di un ristorante a Roma Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Nad, Nucleo Ambiente Decoro, dei vigili urbani. Per chi viola la legge sono previste sanzioni fino a 1500 euro.

A cura di Enrico Tata

Prima friggevano e poi gettavano l'olio usato direttamente nel tombino delle acque chiare. Una pratica illegale che veniva messa in atto quasi ogni giorno dai dipendenti di un ristorante tra la Portuense e Trastevere a Roma. Al termine delle verifiche da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale quattro dipendenti e il titolare del locale sono stati denunciati per gravi danni ambientali commessi in concorso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Nad, Nucleo Ambiente Decoro, dei vigili urbani. Gli agenti hanno notato dell'olio intorno alle fessure di alcuni tombini e quindi hanno intuito che il fatto posse essere collegato a un errato smaltimento di rifiuti da parte di alcune attività commerciali della zona. Grazie ad appostamenti in loco, gli agenti hanno scoperto il comportamento illegale dei dipendenti del ristorante.

Lo sversamento dell'olio esausto nelle fogne è vietato in casa ma anche in tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi ristoranti, pub, bar, pasticcerie e alberghi. L'olio fritto, infatti, non è organico e non è biodegradabile e quindi va conservato in un apposito contenitore per poi consegnarlo a trasportatori che a loro volta lo porteranno in un impianto autorizzato allo stoccaggio o al recupero. Per chi viola la legge sono previste sanzioni che vanno dai 270 ai 1500 euro. In ogni caso ristoranti e attività commerciali non possono accumulare più di 30 metri cubi di olio per un periodo superiore a un anno. Possono accumularlo invece, senza limite di quantità, per massimo tre mesi. I dipendenti del ristorante romano, invece, risolvevano il problema sversando tutto l'olio fritto direttamente nei tombini.