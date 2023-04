Freddo a Roma, prorogata l’accesione dei riscaldamenti fino all’11 aprile 2023 per 4 ore Il sindaco Gualtieri date le basse temperature con un’ordinanza ha prorogato l’accensione dei riscadamenti fino all’11 aprile 2023, per 4 ore al giorno.

A cura di Alessia Rabbai

A Roma è primavera ma fa freddo e si potranno tenere i termosifoni accesi fino all'11 aprile 2023, per un massimo di quattro ore al giorno. Nei prossimi giorni le previsioni del meteo registrano infatti un nuovo abbassamento delle temperature in città. Per far fronte alla necessità di riscaldarsi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è corso ai ripari e ha firmato un'ordinanza, con la quale, permette ai romani di tenere accesi i riscaldamenti delle proprie abitazioni centralizzati o autonomi, fino a martedì 11 aprile e per quattro ore al giorno

Una decisione presa anche in vista delle festività pasquali, di domenica 9 e lunedì 10 aprile, quando le famiglie si riuniranno per il tradizionale pranzo, molti dei quali in casa. Il provvedimento firmato da Gualtieri, che proroga di alcuni giorni l'accensione dei riscaldamenti in città arriva a seguito dell'improvviso abbassamento delle temperature registrato in questi giorni. Una nuova ordinanza, che modifica la precedente, risalente al 4 novembre 2022. Ciò anche per rendere confortevole lo stare in casa di bambini, anziani e disabili, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

È dunque consentito fino all'11 aprile accendere i riscaldamenti per un massimo di quattro ore al giorno con temperature dell’aria consentite di 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate, e 19° C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Restano invece invariate le altre indicazioni già presenti nella precedente ordinanza di novembre 2022. Per quanto riguarda il meteo comunque, nonostante l'aria fredda, il tempo resterà bello, con cielo sereno e sole, vento moderato.