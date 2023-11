Frecce Tricolori oggi a Roma: a che ora e dove vederle sabato 4 novembre 2023 Previsto per questa mattina, 4 novembre 2023, il passaggio delle Frecce Tricolori dopo la deposizione dei fiori di Sergio Mattarella sul monumento al Milite Ignoto per il Giorno dell’Unità Nazionale.

A cura di Beatrice Tominic

Manifestazione ridotta oggi a Roma in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, per contrastare il rischio di attentati. Non mancherà, però, come ogni anno, la cerimonia all'Altare della Patria con la deposizione di una corona di fiori alla tomba del Milite Ignoto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allo stesso modo non mancherà neppure il passaggio delle Frecce Tricolori, previsto dal calendario ufficiale dell'Aeronautica Militare, che sorvoleranno la capitale.

A che ora le Frecce Tricolori sorvolano Roma sabato 4 novembre

Nella giornata di oggi, 4 novembre, è previsto un doppio sorvolo delle Frecce Tricolori, in entrambi i casi in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Oltre alla capitale, infatti, lo spettacolo si svolgerà anche nel cielo di Cagliari.

A Roma, come di consueto, il passaggio delle Frecce Tricolori è previsto nel corso della mattinata, proprio quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone la corona di fiori sul Milite Ignoto, dopo le ore 9 della mattina.

Dove vedere le Frecce Tricolori a Roma sabato mattina

Dove vedere l'esibizione della pattuglia acrobatica? Lo spettacolo coinvolge gran parte delle zone della capitale. In particolare, se si è desiderosi di vederne il passaggio, il consiglio è quello di spostarsi in zone centrali o sopraelevate. Vista ottimale per il passaggio delle Frecce è, ad esempio, quella nelle zone del Tridente o dei Fori Imperiali e del Colosseo. O, ancora, dal Gianicolo, dal Giardino degli Aranci o al Pincio, proprio a pochi passi dall'Altare della Patria, per godere della vista sulla città, oltre a quella del cielo.