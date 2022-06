Frecce tricolori il 2 giugno a Roma per la Festa della Repubblica, a che ora e come vederle Come ogni anno, anche questo 2 giugno è atteso il passaggio delle frecce tricolori sulla città di Roma in occasione delle Festa della Repubblica, contestualmente all’omaggio del Presidente Mattarella al Milite Ignoto.

A cura di Beatrice Tominic

Come ogni anno, in occasione della Festa della Repubblica, il cielo di Roma è sorvolato dalle frecce tricolori della pattuglia dell'Aeronautica Militare, nel momento in cui il Presidente Mattarella si trova ad omaggiare il Milite Ignoto all'Altare della Patria. Proprio da lì (come si vede in foto), partono le frecce tricolori che, squarciando il cielo con i colori della bandiera italiana, il verde, il bianco e il rosso, partono per mostrarsi sulla città eterna.

Quello delle frecce tricolori che sorvolano la capitale è ormai un appuntamento fisso che si ripete ogni anno: le abbiamo viste anche negli anni scorsi quando, durante la pandemia, erano stati vietati tutti gli altri eventi. Nel 2022, nel giorno del settantaseiesimo anniversario della Proclamazione della Repubblica, il passaggio delle frecce è atteso per le ore 9.15: scopriamo dove vederle.

A che ora vedere le frecce tricolori nel cielo di Roma il 2 giugno 2022

Come anticipato, il passaggio delle frecce tricolori sulla città di Roma inizia quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova a rendere omaggio al Milite Ignoto, sotto all'Altare della Patria. Proprio da dietro il maestoso complesso monumentale si alzano gli aerei che hanno il compito di colorare i cieli della capitale con il tricolore della bandiera.

Secondo il sito turistico ufficiale di Roma, l'omaggio al Milite Ignoto del Presidente Mttarella davanti alle più alte cariche istituzionali con la deposizione di una corona d'alloro con nastro tricolore alle ore 9.15: è proprio a quell'ora che è prevista la partenza della pattuglia delle frecce tricolori dell'Aeronautica Militare.

Dove vedere le frecce tricolori a Roma per la Festa della Repubblica

Non appena gli aerei si alzano, iniziano a sparare la nube di fumo colorato delle frecce tricolori: il primo punto da cui è possibile assistere a questo spettacolo è proprio piazza Venezia: come si vede nella foto sopra, è da lì che il tricolore che squarcia il cielo crea un magico contrasto con il bianco dell'Altare della Patria di fronte a turisti e cittadini che, per assistere a questo spettacolo, si trovano con il volto verso l'alto.

Il passaggio delle frecce tricolori, però, è comunque visibile da tutte le parti della città. Verso l'orario di inizio, oltre alla zona di piazza Venezia e alle vie limitrofe, un'ottima vista è quella in zona Fori Imperiali e Colosseo. Per uno splendido spettacolo assicurato, ovviamente, sono consigliati tutti i luoghi in cui poter godere di una buona vista panoramica, dalle terrazze dei palazzi alle zone più alte della città di Roma, come il Gianicolo, ma anche la terrazza del Pincio e il Giardino degli Aranci.