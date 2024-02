Fratelli di 15 e 17 anni nascono in casa oltre un chilo di droga: arrestati I carabinieri hanno scoperto oltre un chilo di droga, tra hashish, cocaina e marijuana, a casa di due fratelli di 15 e 17 anni a Montespaccato. Arrestati in flagranza di reato, sono stati portati in ipm e verranno collocati in una casa famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Nascondevano in casa in zona Montespaccato a Roma oltre un chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di quindici e quattordici anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è scattato nella serata di ieri, martedì 27 febbraio, terminate le attività investigative, che hanno come obiettivo il contrasto dello spaccio di stupefacenti. I militari sono riusciti ad individuare l'abitazione in cui i due fratelli minorenni vivono e l'hanno perquisita. Dentro hanno trovato nascosta la droga: 670 grammi di cocaina, 590 grammi di hashish e 80 grammi circa di marijuana, insieme alla somma in contante di circa 10.500 euro, provenienti dalla vendita illegale della sostanza stupefacente.

I carabinieri, una volta trovata la droga, hanno arrestato i due giovani in flagranza di reato e tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata, per poi essere distrutta. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato per tutti e due l'arresto, come richiesto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma, sono stati sottoposti alla misura di custodia cautelare in istituto penale per minorenni e al collocamento in comunità.

Diciannovenne nascondeva in casa 40 chili di droga

Un caso simile che vede coinvolto un giovane, stavolta maggiorenne, è accaduto in via dei Monti dell'Ara a Fiumicino, dove i carabinieri delle Compagnie di Roma Ostia e Roma Cassia e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un diciannovenne. Il ragazzo, sorpreso mentre andava verso un'auto in sosta, è stato sottoposto prima ad una perquisizione personale e poi domiciliare. In casa i militari hanno trovato ben quaranta chili di droga: due involucri contenenti 58 grammi di cocaina, circa 88 grammi di hashish e 11 chili di marijuana. Arrestato, ora si trova ai domiciliari.