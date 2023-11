Francesco Vitale segregato e precipitato da un palazzo alla Magliana: due nuove persone indagate Due nuove persone sono state iscritti nel registro degli indagati per quanto accaduto al pr barese Francesco Vitali, segregato, torturato e poi precipitato dal quinto piano di un palazzo alla Magliana.

A cura di Beatrice Tominic

Due nuove persone sono state iscritte nel registro degli indagati per quanto accaduto a Francesco Vitale, il pr barese morto lo scorso 22 febbraio dopo essere precipitato da un appartamento al quinto piano in via Pescaglia, alla Magliana. Il pr, quarantaquattrenne, come è emerso durante le indagini, era stato segregato e torturato da alcuni spacciatori che pretendevano onorasse un debito di droga da mezzo milione di euro.

Le indagini in corso

Le indagini sul caso continuano e dopo gli arresti del quarantottenne Sergio Placidi, di sua moglie, Ilaria Valentinetti, che avrebbe avuto il ruolo di carceriera e di Daniele Fabrizio, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima (per i quali è stato richiesto giudizio immediato), altre due persone persone risultano indagate.

Si tratta di due uomini che abitano a San Basilio dove, nei giorni scorsi, si sono tenute delle perquisizioni da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci. Almeno uno di loro due, secondo quanto emerso, avrebbe incontrato il pr la mattina della sua scomparsa. Adesso resta al vaglio dei militari il materiale rinvenuto durante le perquisizioni, a partire dai telefonini.

La scomparsa di Francesco Vitale

Il pr era appena arrivato a Roma da Bari, insieme alla compagna, quando è scomparso. Segregato nell'appartamento alla Magliana, si sarebbe gettato dal quinto piano per sfuggire ai creditori. Prima di precipitare dal palazzo, però, sarebbe stato torturato: nell'appartamento gli inquirenti hanno rinvenuto tracce di sangue e si sentiva un forte odore di candeggina, utilizzata forse con l'obiettivo di cancellare le tracce. "Sono finito, dai un ultimo bacio al bimbo da parte mia", avrebbe detto Vitale con la compagna in un'ultima telefonata.