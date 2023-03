“Per me ormai è finita, dai un bacio al bimbo per me”: l’ultima telefonata di Vitale alla compagna Francesco Vitale, il pr trovato morto alla Magliana, aveva un debito da 500mila euro con chi l’ha sequestrato e torturato. L’ultima telefonata alla compagna prima di morire.

A cura di Natascia Grbic

"Per me ormai è finita, dai un ultimo bacio al bimbo da parte mia". Queste le ultime parole dette da Francesco Vitale, il pr barese precipitato dal quinto piano di un palazzo alla Magliana, alla compagna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, che aveva un debito di droga di 500mila euro, era stato sequestrato proprio dalla banda a cui doveva quei soldi.

L'ultimatum per il riscatto, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, era stato fissato alle 8 del mattino del 22 febbraio, il giorno che poi Vitale è caduto dalla finestra. L'uomo, che è stato picchiato e torturato, sarebbe precipitato dal quinto piano nell'estremo tentativo di scappare e salvarsi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo. Per ora sono stati arrestati Daniele Fabrizio e Sergio Placidi, considerati i sequestratori e gli strozzini che hanno picchiato e torturato il pr. Ma si cercano eventuali complici: secondo chi indaga, i due fermati non sarebbero gli unici ad aver organizzato il sequestro di Vitale.

Sembra che l'uomo avesse un debito di droga da 500mila euro in origine con la banda capitanata da Elvis Demce, ex sodale di Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli, poi passato a Placidi. Vitale non sarebbe riuscito a sanare il debito: dopo essere stato minacciato è stato portato con la forza nell'appartamento in via Pescaglia 6, dove è stato picchiato e torturato. In casa, infatti, sono state trovare tracce di sangue oltre a un forte odore di candeggina, segno che la casa era stata ripulita.

Inizialmente si era pensato che l'uomo si fosse suicidato. Ma già a poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita in strada, è parso chiaro che tutto era tranne che un gesto volontario.