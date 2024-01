Francesco va al San Camillo con il mal di gola e muore: domani i funerali al Portuense I funerali di Francesco De Paolis verranno celebrati domani, martedì 9 gennaio, a partire dalle ore 10.30 nella chiesa di Santa Silvia in viale Giuseppe Sirtori in zona Portuense a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I funerali di Francesco De Paolis, morto la sera del 31 dicembre del 2023 dopo essersi recato all'ospedale San Camillo di Roma, verranno celebrati domani, martedì 9 gennaio. Le esequie sono fissate a partire dalle ore 10.30 nella chiesa di Santa Silvia in viale Giuseppe Sirtori in zona Portuense a Roma. Ad annunciarlo su Facebook è Chiara Romei, la compagna del quarantaquattrenne: "Saluteremo Francesco martedì, grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza che ci state dimostrando".

In tanti si riuniranno intorno a Chiara e alla famiglia della coppia, per salutare per l'ultima volta Francesco, padre di due bambine. Sulla salma è stata svolta l'autopsia i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane e ha ricevuto il nulla osta della Procura.

La compagna di Francesco: "Voglio la verità"

Sulla vicenda ancora dai contorni poco chiari la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento non ci sono nomi iscritti nel registro degli indagati. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche, che verranno passate al vaglio. Ciò che vuole capire la famiglia è se ci siano state negligenze da parte del personale sanitario che lo ha visitato e soprattutto se si sarebbe potuto salvare. "Voglio sapere cosa è successo, la verità" ha commentato la compagna a Fanpage.it.

"Ci sono diversi aspetti da chiarire – spiega l'avvocato Cesare Antetomaso – cosa sia accaduto nello spazio temporale tra l'ultimo messaggio che si è scambiata la coppia intorno alle 20.30, l'evento morte e la telefonata con l'ospedale in cui la compagna non ha avuto più notizie. Il timore della famiglia è che in quell'arco di tempo sia successo qualcosa che poteva essere evitato".

Francesco De Paolis al San Camillo per un mal di gola è morto

Il giorno in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa improvvisa di Francesco era l'ultimo dell'anno, aveva un forte mal di gola per questo alle 19 è uscito per andare in ospedale lasciando a casa la compagna e una delle sue due figlie. La coppia si è scambiata dei messaggi, poi dalle 20.30 più nulla, fino ad una chiamata dell'ospedale che è arrivata intorno alle 22.30: "Deve venire subito, il suo compagno è grave". Chiara ha raggiunto il San Camillo, dove ha trovato Francesco intubato e in fin di vita dopo alcuni tentativi di rianimazione ed è morto dopo pochi minuti davanti ai suoi occhi.