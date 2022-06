Francesco Piscitilli scomparso da Roma: nessuna notizia da una settimana Sono giorni di apprensione per i famigliari di Francesco Piscitilli, 61 anni, scomparso dal Pigneto. Suo fratello ha dato l’allarme lanciando un appello.

A cura di Alessia Rabbai

Francesco Piscitilli

Francesco Piscitilli è scomparso il 27 maggio scorso da Roma. Del sessantunenne non si hanno più notizie da una settimana e i famigliari, preoccupati per la sua assenza da casa, ne hanno denunciato la scomparsa. Secondo le informazioni apprese si è allontanato dalla sua abitazione in zona Pigneto e non è più tornato. I suoi cari lo stanno cercando e sperano che ovunque si trovi stia bene. Non è la prima volta che Francesco fa perdere le proprie tracce, ma già in passato i suoi parenti hanno segnalato la sua assenza. Precedentemente è stato rintracciato ed è tornato a casa grazie alle segnalazioni dei lettori, che lo hanno notato in strada e hanno chiamato le forze dell'ordine. A dare l'allerme è stato suo fratello, che ha contattato anche Penelope Lazio, l'associazione che si occupa di dare sostegno e vicinanza alle famiglie e agli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Francesco Piscitilli

Francesco Piscitilli ha sessantuno anni, è alto 1 metro e 65 centimetri, ha capelli neri e occhi castani. Potrebbe indossare, ma non lo sappiamo con certezza, una camicia azzurra, pantaloni color avana e scarpe da ginnastica nere. Come segni di riconoscimento ai quali porre particolare attenzione ha il dito medio della mano destra mancante e presenta un tic agli occhi. Ha l'abitudine di allontanarsi da casa e quando lo fa solitamente porta con sé delle buste e un ombrello, dorme in strada o in luoghi di fortuna.

La volta precedente in cui si è allontanato è stato ritrovato a Firenze, quindi anche ora non si esclude che possa aver lasciato la città. Le zone da attenzionare particolarmente oltre a Roma sono Firenze, Bologna, Ancona, Livorno, Orte e Terni. Chiunque l'avesse visto o pensa di aver notato una persona che corrisponde alla sua descrizione, per eventuali avvistamenti è pregato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine o di contattare il numero per le emergenze Pronto Penelope allo 3396514799.