Francesco annegato a 2 anni a Santa Severa: domani funerali e lutto cittadino Lutto cittadino a Santa Marinella domani durante i funerali di Francesco Mangani, il bimbo di 2 anni annegato allo stabilimento Nuova Oasi. La Messa alla Basilica di San Lorenzo a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Stabilimento balneare Oasi Nuova (Google Maps)

I funerali di Francesco Mangani, annegato a due anni presso lo stabilimento Nuova Oasi, saranno celebrati domani, mercoledì 13 luglio, presso la Basilica di San Lorenzo a Roma. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, che in un post pubblicato su Facebook ha proclamato il lutto cittadino: "Per l'occasione si ordina a tutti gli esercenti commerciali di Santa Severa di abbassare le proprie saracinesche alle ore 12 per cinque minuti, in segno di lutto e solidarietà alla famiglia del piccolo Francesco". La salma infatti ha ricevuto il nulla osta da parte della Procura ed è stata riconsegnata alla famiglia. Il bimbo è morto nel pomeriggio del 5 luglio scorso, perso di vista dalla tata alla quale i genitori lo avevano affidato. La notizia dei drammatici fatti si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta con messaggi di dolore e affetto attorno alla famiglia del bambino.

Indagati la baby sitter e l'assistente bagnante

Per la morte improvvisa e prematura del piccolo Francesco sono stati indagati la baby sitter, che si sarebbe dovuta occupare della sua supervisione e l'assistente bagnante dello stabilimento davanti al quale è affogato il bambino, addetto alla sicurezza in mare. Un atto dovuto, per consentire agli inquirenti lo svolgimento delle indagini in capo alla pubblico ministero Marina Mannu, che dovranno accertare le resposabilità a carico degli adulti che si sarebbero dovuti occupare di lui. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Santa Severa, che hanno ascoltato diversi testimoni.

Lo stabilimento Nuova Oasi a Santa Severa

Francesco annegato in mare a Santa Severa

A Fanpage.it un testimone che ha assistito alla drammatica scena dell'annegamento di Francesco ha raccontato ciò che ha visto: "La baby sitter gridava dov'è Francesco? Dov'è Francesco? Abbiamo sentito le sue urla e ci siamo messi tutti a cercarlo, ma il bambino non c'era. A trovarlo e a recuperarlo dall'acqua è stato il proprietario dello stabilimento, che ha cercato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito".