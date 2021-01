Franata la strada provinciale 47A tra Rocca Canterano e Canterano in provincia di Roma a causa del maltempo. I due comuni si trovano a est della Capitale, quasi al confine con l'Abruzzo. Il controllo è avvenuto ieri al chilometro 12.400 della via Tiberina.

La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook del comune di Rocca Canterano: il tratto interessato si trova nel comune di Canterano e di fatto interrompe la possibilità di transito verso il comune di Subiaco tramite la via principale, quotidianamente percorsa dai cittadini di Rocca Canterano e Canterano al fine di recarsi a lavoro o semplicemente per provvedere alla spesa familiare. "Come si può evincere dalle immagini il tratto risulta completamente impraticabile. Si invitano pertanto i cittadini ad utilizzare vie alternative nella speranza che tale situazione possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile", si legge sulla pagina Facebook del comune laziale. Nessuno è rimasto ferito durante il crollo della strada. Come riportato dal comune di Rocca Canterano, la strada è quella utilizzata ogni giorno dai cittadini dei due comuni per raggiungere ogni giorno Subiaco, il paese più grande del circondario, per fare la spesa e le compere necessarie per ogni famiglia. Di fatto, quindi, i due comuni sono praticamente isolati verso Subiaco e i disagi per i cittadini non saranno pochi.

Il maltempo, purtroppo, continuerà nel Lazio anche nelle prossime ore e anche il giorno della Befana, 6 gennaio 2021. Le temperature si manterranno basse e sono previste nevicate sui rilievi della regione (la quota neve è fissata a 700/800 metri di altitudine).