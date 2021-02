Frana in in viale Maresciallo Pilsduski a Roma, a crollare un costone di roccia alto ben venti metri. Momenti di paura tra i passanti, che hanno notato la parete venire giù. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 febbraio, nel quartiere Parioli. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 14 quando è arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, con la richiesta urgente d'intervento. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivata la squadra 9A del Distaccamento di Prati all'altezza del civico 32 e il funzionario si servizio, per la valutazione dello smottamento. I pompieri hanno svolto gli interventi necessari per mettere in sicurezza l'area circostante.

Chiusa via Archimede

Inevitabili nel pomeriggio i disagi alla circolazione a seguito della frana, che ha richiesto la temporanea chiusura di via Archimede alla circolazione dei veicoli, per un tratto di 600 metri. Da quanto si apprende fortunatamente non risultano persone o abitazioni coinvolte nel crollo. Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del II Gruppo Parioli, che sorvegliano la zona interessata, supportando i pompieri nelle operazioni. I vigili urbani hanno chiuso al traffico via Archimede, dall'altezza di via Barnaba Tortolini, fino a via San Valentino. Il tragitto dei mezzi Atac che transitano nel quadrante è stato momentaneamente deviato. A fare chiarezza Atac, che su Twitter ha comunicato: "I mezzi che prestano servizio lungo la linea 52, una volta giunti in via di San Valentino, proseguono per la stessa, normale itinerario".