Forza Nuova vuole ricordare il rapinatore di estrema destra Kapplerino nel luogo dove è stato ucciso Forza Nuova ha organizzato un evento per ricordare Elio Di Scala, detto Kapplerino, il prossimo 23 giugno. Si oppongono i presidenti del XII e XI municipio: “Scriveremo a questore e prefetto. Adesso si sentono legittimati da un Governo e da una Regione che non li contrasta – ha dichiarato a Fanpage.it Elio Tomassetti – Ma è un’offesa per Roma”.

A cura di Beatrice Tominic

La locandina dell’evento del prossimo 23 giugno che sta girando sui social negli ultimi giorni e Kapplerino.

“Muore un camerata, ne nascono altri cento. Elio Di Scala Presente”, scrisse qualcuno in un bigliettino deposto sul punto in cui è morto la notte stessa degli spari. Ma per riunirsi in via Newton, hanno aspettato quasi trenta anni, come dimostra la locandina (foto in alto) che sta girando nelle ultime ore sui social.

L'appuntamento è per il prossimo venerdì alle ore 18.00, nella data esatta dell'anniversario della morte di Kapplerino, all'anagrafe Elio Di Scala, rapinatore di estrema destra ucciso mentre stava commettendo una rapina in via Isacco Newton il 23 giugno del 1994, nel quartiere Portuense. Appena sedicenne, dopo aver militato nel Fuan, l'organizzazione universitaria legata all'Msi, si è avvicinato ai Nar. Soprannominato Kapplerino per l'abilità con le armi, ha creato una banda composta da estremisti neofascisti e criminali comuni di varie età e provenienza. Dopo due precedenti rapine, ha perso la vita durante l'assalto alla Banca Commerciale Italiana (Comit), raggiunto da uno sparo.

La locandina dell'evento sta girando da qualche giorno sui social network: "Presente al camerata Elio Di Scala Kapplerino. Onore a chi è caduto per la rivoluzione!", si legge online, accompagnato dal simbolo di Forza Nuova.

"Si tratta di un'iniziativa vergognosa, ci opponiamo duramente – hanno scritto in una nota congiunta il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti e quello dell'XI, il municipio confinante distante una decina di metri dal luogo in cui ha perso la vita Kapplerino, Gianluca Lanzi – Chiederemo al questore e al prefetto di non autorizzare questo evento, che lede l'immagine della nostra città, Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, che rifugge nostalgie fasciste e criminali". La richiesta dovrebbe di non autorizzare l'iniziativa sarà inviata nelle prossime ore, forse già da stasera.

"Speriamo di ricevere una risposta immediata – ha continuato a Fanpage.it Elio Tomassetti, del XII – Siamo contro ogni iniziativa di speculazione politica, soprattutto quando è organizzata da organi che si ispirano al fascismo".

Dalla morte di Kapplerino sono passati 29 anni, eppure è la prima volta che viene organizzata un'iniziativa del genere per ricordarlo: "Evidentemente adesso si sentono legittimati da un Governo e da una Regione che non li contrasta – ha continuato a spiegare Tomassetti a Fanpage.it – Quando si ha un'istituzione, come il presidente del Senato, che mette in dubbio il valore del 25 aprile e che suggerisce di rivedere storicamente il fascismo, quelle istituzioni indirettamente giustificano e danno respiro a determinati tipi di organizzazioni sociali, se così si possono definire".