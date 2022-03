Folle inseguimento sulla strada regionale: forza un posto di blocco e gli agenti sparano in aria Un automobilista è stato inseguito dalla polizia nella giornata di ieri, verso l’ora di pranzo, dopo aver forzato un posto di blocco: durante la folle corsa, sembra che alcuni agenti abbiano sparato colpi di pistola in aria.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di ieri, lunedì 7 marzo, verso l'ora di pranzo, alcuni agenti della polizia del Commissariato di Fiuggi sono intervenuti nella strada regionale 155 fra Fiuggi e Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, per inseguire un uomo alla guida di un'automobile che non si è fermato all'alt e ha forzato un posto di blocco, andandosi a scontrare contro una delle volanti, fortunatamente senza provocare alcun ferito.

Dopo un inseguimento durato alcuni minuti, l'automobilista negligente è stato fermato a pochi passi dalla Fonte Bonifacio VIII, dopo aver provato a continuare a fuggire nascondendosi nella boscaglia, poi è stato accompagnato in commissariato per procedere con tutte le pratiche di rito. Nel frattempo, però, durante la folle corsa, mentre la sua automobile sfrecciava lungo la strada regionale dell'alta Ciociaria, sembra che gli agenti a bordo della volante che lo inseguiva abbiano sparato alcuni colpi in aria, probabilmente per indurlo a fermarsi, provocando disordine e paura nei confronti dei residenti della zona.

L'automobilista scappato sulla Fiuggi – Torre Cajetani

L'uomo a bordo dell'automobile inseguita dai poliziotti sarebbe un 40enne residente nella cittadina di Fiuggi che risultava irrintracciabile da qualche giorno e per la cui scomparsa sua madre aveva già sporto denuncia alle forze dell'ordine. È stato durante un controllo che gli agenti si sono accorti della sua presenza e gli hanno intimato l'alt per proseguire con gli accertamenti: all'uomo, che si trovava in una condizione di alterazione psicofisica, la patente era già stata revocata alcuni mesi fa.