Folle inseguimento a Roma: si fermano all’alt del carabinieri poi ripartono e scappano

Fast and Furious a Roma nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 2025. Carabinieri intimano l’Alt a un’auto. Sembrava che si stesse per fermare, ma poi è ripartita a tutta velocità. Secondo i residenti sarebbero stati esplosi anche degli spari.

L’automobile dei carabinieri dopo lo scontro con l’auto in fuga. Foto di Gabriel Bernard.

Folle inseguimento nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 2025, a Roma. Un'automobile, un'Audi A3 scura con targa italiana stava procedendo su viale Aventino. Notata da un posto di blocco di carabinieri, gli hanno imposto l'alt. L'automobile all'inizio sembrava essersi fermata, ma al momento di consegnare i documenti, la macchina è ripartita ed ha iniziato la sua folle corsa.

La folle corsa da viale Aventino a Marconi

I fatti sono avvenuti a partire dalle ore 17 di oggi. Dalla zona di viale Aventino l'Audi A3 scura ha iniziato a correre verso viale Marconi, inseguita dall'automobile dei carabinieri. È scattato un inseguimento folle a tutta velocità nelle vie di Roma, nel quadrante sud ovest della capitale. La pazza corsa, con speronamenti ad altre auto, si è conclusa soltanto una volta raggiunto piazzale della Radio, dove la macchina in fuga si è scontrata con quella dei carabinieri.

Gli accertamenti sulle persone a bordo

Una volta fermi, le persone che si trovavano a bordo sono state bloccate da due pattuglie di carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno portato due uomini in caserma. La loro posizione è al vaglio dei militari e continuano ad essere in corso accertamenti.

Non è ancora chiaro per quale ragione i due stessero scappando né cosa sia successo precisamente durante la fuga. Molte automobili, non coinvolte nell'inseguimento, sono rimaste danneggiate a causa dell'Audi e dell'automobile dei carabinieri. Fra i residenti, secondo quanto appreso da Fanpage.it, c'è chi dice di aver sentito anche alcuni spari durante la folle corsa.

