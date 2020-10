in foto: Matteo Salvini a Terracina

Si allarga il cluster del comizio elettorale della Lega tenuto a Terracina lo scorso 25 settembre, al quale ha preso parte anche il leader Matteo Salvini. Secondo indiscrezioni riportate da La Repubblica sarebbero risultati positivi al coronavirus altri due esponenti del Carroccio: un consigliere comunale e un candidato che non è stato eletto. Da quell'evento sono casi accertati anche lo speaker della serata e Francesco Zicchieri, coordinatore regionale della Lega attualmente ricoverato per accertamenti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre la situazione di un poliziotto addetto alla sicurezza, dopo un primo tampone positivo, si sarebbe normalizzata. È ancora in corso l'indagine epidemiologica relativa alla manifestazione elettorale, in attesa di scoprire possibili altre positività al virus da parte dei partecipanti alla cena, svoltasi al ristorante "Il Tordo" di Terracina, in sostegno del candidato sindaco leghista Valentino Giuliani, poi uscito sconfitto al ballottaggio contro Roberta Tintari di Fratelli d'Italia.

Zicchieri: "Sono diabetico, devo fare accertamenti"

Tra coloro che sono risultati positivi, l'unico nome al momento noto è quello del coordinatore regionale Francesco Zicchieri. Dopo aver annunciato sui social di essere stato contagiato dal coronavirus, specificando di non avere sintomi, Zicchieri è stato in seguito ricoverato in ospedale, spiegando sulla propria pagina Facebook che l'ingresso in ospedale si è reso necessario per svolgere alcuni accertamenti poiché "essendo un paziente diabetico servono maggiori attenzioni". I sanitari lo tengono in costante monitoraggio, ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti.