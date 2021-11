Florin morto a 18 anni in un incidente alla Borghesiana, l’appello della madre: “Cerco testimoni” La mamma di Florin ha lanciato un appello sui social network, chiedendo a chi avesse assistito all’incidente di suo figlio, di rivolgersi alle forze dell’ordine per testimoniare. Florin è morto a diciotto anni, caduto dalla moto lo scorso 18 ottobre in via Tor Forame in zona Borghesiana a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

"Cerco testimoni dell'incidente in cui è morto mio figlio" è l'appello di Melania, la mamma di Florin, il diciottenne che ha perso la vita caduto dalla sua moto in via Tor Forame in zona Borghesiana a Roma, il 18 ottobre scorso. Sul sinistro hanno svolto gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17 quando Florin è caduto mentre era in sella al suo veicolo a due ruote ed ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo vano.

L'appello della madre di Florin

Data la mancanza di persone che hanno assistito a quanto successo, la madre del diciottenne ha pubblicato un appello sui social network, chiedendo agli utenti che avessero visto qualcosa di farsi avanti, per fornire la propria testimonianza alle forze dell'ordine. "Vi prego, anche un minimo dettaglio sarà utile – scrive Melania – contattatemi in privato. Vi sarò grata, una mamma disperata con che non si darà pace".

L'incidente in cui è morto Florin

L'incidente che ha portato alla tragica e prematura scomparsa di Florin, che ha perso la vita sulla strada non appena raggiunta la maggiore età, ha scosso la borgata e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia. Nel luogo in cui la moto è caduta ci sono mazzi di fiori, la sua foto, tanti lumini, lettere. Uno scriscione lo ricorda con affetto: c'è l'immagine del suo volto con scritto: "Se vuoi volare lascia andare tutto ciò che ti pesa". Su un lenzuolo si legge un'altra frase: "Non mi va di dire che non è cambiato niente e che tutto prima o poi passerà. Farei di tutto per poterti rivedere ancora una volta".