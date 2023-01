Fiumicino aeroporto a ‘5 stelle’: confermato tra i migliori scali del mondo L’aeroporto di Fiumicino ha ottenuto, anche quest’anno, le 5 stelle Skytrax, un riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. Lo scalo romano si conferma come uno dei migliori al mondo.

A cura di Enrico Tata

L'aeroporto di Fiumicino ha ottenuto, anche quest'anno, le 5 stelle Skytrax, un riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. Il ‘Leonardo da Vinci' è uno scalo eccellente dal punto di vista della qualità per i passeggeri e per le attività del personale. A conquistare le 5 stelle, il punteggio massimo, sono stati pochi altri aeroporti di livello mondiale come Seoul, Singapore, Tokyo e Monaco.

“Questo riconoscimento dimostra ancora una volta la determinazione dell'azienda per la effettiva realizzazione dell’aeroporto del futuro con massimo ricorso all’innovazione e nuove tecnologie, ulteriore affidabilità, sicurezza e tanto comfort e servizi a valore aggiunto per i nostri passeggeri, oltre che attenzione all’ambiente e al nostro territorio. Ora che Fiumicino è a pieno titolo nel gotha dei migliori scali mondiali, intendiamo confermare il nostro impegno per lo sviluppo di lungo termine dello scalo della Capitale, affinché Roma e l’Italia consolidino la loro centralità nel panorama internazionale”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

Per fare qualche confronto con altri scali europei, l'aeroporto di Bruxelles è stato classificato a ‘tre stelle' come quello di Budapest. Copenaghen ha ‘4 stelle' come Edimburgo, Amsterdam e Barcellona. Gli unici altri due ‘5 stelle' oltre a Fiumicino sono Istanbul e Monaco di Baviera.

Le categorie di Fiumicino che hanno ricevuto i voti più bassi

Nessuna categoria è stata votata con meno di 4 stelle. Tra queste (cioè quelle con il punteggio più basso), la cortesia dello staff, le capacità linguistiche del personale, le mappe dei terminal, il tempo di attesa per ritirare i bagagli, il sistema delle file al check in, le sedute vicine ai check in, la scelta dei fast food, la pulizia dell'area fast food e il prezzo del cibo all'interno dell'aeroporto.

Le categorie dell'aeroporto di Fiumicino votate con 5 Stelle

Tra le voci, molte, che hanno ottenuto le 5 stelle ci sono, ad esempio, la scelta dei negozi di lusso, il wifi, la pulizia delle aree pubbliche, il numero di sedili, il numero di bagni disponibili all'interno dell'aeroporto, la chiarezza dei simboli e delle indicazioni, la chiarezza della zona arrivi, le opzioni di trasporto pubblico per raggiungere lo scalo.