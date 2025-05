Finto carabiniere ruba soldi e oro a un’anziana: “Suo figlio ha provocato un incidente, deve pagare”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Si è finto un carabiniere e ha truffato un'anziana, rubadole soldi e oro che teneva in casa. Ma il colpo non è sfuggito ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina, che hanno trovato il malvivente, un trentaquattrenne ucraino, e lo hanno arrestato per truffa. L'episodio è avvenuto in un'abitazione in via Lucio Papirio in zona Tuscolana a Roma. Vittima è una donna di ottantacinque anni, alla quale i militari hanno riconsegnato tutto il bottino.

Secondo quanto ricostruito il trentaquattrenne ha messo in atto quella che è conosicuta come la "truffa del finto carabiniere". Fingendosi appunto un militare ha telefonato a un'anziana: "Suo figlio ha appena provocato un grave incidente stradale con feriti, servono soldi altrimenti lo dobbiamo arrestare". Le ha detto anche che a breve l'avrebbe raggiunta a casa, per ritirare il denaro. La donna preoccupata ha raccolto i soldi e l'oro che aveva nella sua abitazione e quando il sedicente carabinierie ha suonato alla porta gli ha aperto, consegnandogli tutto.

Ma nel frattempo i veri carabinieri lo tenevano d'occhio. La sua presenza non è infatti sfuggita ai militari, i quali passando per strada, hanno udito il pianto dell'anziana. Hanno notato l'uomo con atteggiamento sospetto mentre vagava all’interno del cortile, per poi raggiungere l'abitazione. Seguendolo, hanno sentito che chiedeva alla donna in lacrime di consegnargli tutto ciò che aveva di valore.

I carabinieri hanno bloccato l'uomo mentre cercava di scappare con il bottino e hanno riconsegnato denaro e oro alla legittima proprietaria. La donna ha sporto denuncia, così il trentaquattrenne è stato arrestato e portato nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Napoli.