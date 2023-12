Finti poliziotti rapinano una famiglia armati di pistola e scappano su un’auto rubata I carabinieri cercano di identificare i quattro rapinatori che domenica scorsa si sono finti poliziotti, presentandosi alla porta di casa di una famiglia rom in via Laurentina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno fatto irruzione all'interno di un'abitazione di una famiglia rom fingendosi agenti della Polizia di Stato, rubando soldi e gioelli e dandosi alla fuga. "Aprite, siamo poliziotti" hanno detto, dall'altra parte della porta però non c'erano uomini e donne delle forze dell'ordine, ma quattro malviventi con il volto coperto da un passamontagna, armati di pistola e pettorine falsa. È successo la scorsa domenica 10 dicembre all'interno di un'abitazione in via Laurentina a Roma. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia Eur, che stanno cercando di risalire ai responsabili.

I rapinatori hanno rubato gioielli e soldi per oltre mille euro

Come riporta Il Messaggero i rapinatori sono entrati nell'appartamento nel quadrante Sud della Capitale e hanno rovistato ovunque, facendosi consegnare ciò che la famiglia aveva di valore, riuscendo a portarsi via denaro e gioielli, per un valore complessivo di oltre mille euro. Una volta ottenuto ciò che cercavano sono scappati, dandosi alla fuga a bordo di un'auto rubata, una Renault Capture di colore nero con tettuccio bianco, e facendo perdere almeno per il momento le loro tracce. Il proprietario dell'auto infatti ne aveva denunciato il furto tempo fa.

Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza

I militari hanno ascoltato la famiglia, raccogliendo quanti più dettagli possibili sull'accaduto per avviare le indagini e stanno svolgendo gli accertamenti di rito. Gli investigatori hanno acquisto le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza presenti in zona e stanno passando al vaglio le registrazioni, per cercare di identificarli.