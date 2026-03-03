Finta medica faceva mastoplastiche e liposuzioni, ex assistente del chirurgo Carlo Bravi rischia il processo

Il chirurgo Carlo Bravi

La Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di Olivia Susanna Buldrini, quarantasei anni, ex assistente del chirurgo Carlo Bravi, difesa dall'avvocato Massimiliano Luigi Scialla. Buldrini rischia di finire a processo per esercizio abusivo della professione, per aver svolto varie operazioni senza la qualifica di medica.

Il pubblico ministero Stefano Opilio sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le contesta una decina di casi, tra i quali anche mastoplastiche e liposuzioni, fatti che sarebbero avvenuti tra 2022 e 2025. Buldrini è stata ex assistente del chirurgo Carlo Bravi, sotto inchiesta per la morte di una paziente durante un intervento di liposuzione.

Ambulatorio medico senza autorizzazioni

Tra i punti che la Procura contesta a Buldrini c'è l'esistenza un ambulatorio medico in via Garigliano a Roma senza autorizzazioni, dove venevano ricevuti i pazienti per sottoporsi prestazioni mediche e trattamenti estetici. Oltre che nell'ambulatorio abusivo i clienti venivano accolti anche nella sua abitazione nel quartiere Trieste, in uno studio di via Po, nello studio di José Lizarraga Picciotti a Roma in via Roncati e in una struttura sanitaria in via Falconieri.

Accusata di fingersi medica e di operare i pazienti

La Procura contesta a Buldrini che si fingeva medica e operava pazienti. Interventi che avrebbe fatto senza essere in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia e di conseguenza, senza essere iscritta ad alcuni albo professionale che le permettesse di farlo. Avrebbe eseguito prestazioni mediche di diverso tipo, anche chirurgiche, su vari pazienti: da filler, botox, inserimento di fili di trazione, carbossiterapia, biorivitalizzazione, fino a liposuzioni e mastoplastiche.

Buldrini avrebbe colpito una paziente

Buldrini inoltre avrebbe colpito una paziente con una borsa sul braccio sinistro e una ginocchiata sulla coscia sinistra dopo una discussione, provoncandole contusioni guaribili in due giorni.