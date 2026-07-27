Roberto Succu è il pescatore trovato morto tra gli scogli a Focene: il 61enne era disperso in mare da giorni

Concluse con il peggiore degli esiti le ricerche di Roberto Succu, detto Ciriola, il pescatore 61enne disperso in mare da giovedì scorso. L’autopsia chiarirà le cause del decesso.

Roberto Succu

Roberto Succu è il pescatore sessantunenne trovato morto a Focene. Era disperso in mare da giorni, le ricerche si sono purtroppo concluse sabato scorso 25 luglio, con il peggiore degli esiti. Se ne sono perse le tracce la mattina di giovedì scorso, durante una battuta di pesca. Le operazioni hanno impegnato i militari della guardia costiera, gli agenti della polizia e i volontari della protezione civile. A cercarlo sono stati anche tanti pescatori, che si sono uniti ai soccorritori con le loro imbarcazioni.

I messaggi di cordoglio

Sono stati giorni concitati sul litorale romano, la speranza di ritrovare vivo Roberto Succu si è purtroppo infranta definitivamente con il rinvenimento del suo corpo. Roberto faceva il pescatore da tanti anni ed era conosciuto nell'ambiente, soprannominato "Ciriola".

Sono tanti i messaggi di addio comparsi social network, tra i quali quello del sindaco di Fiumicino Mario Baccini: "L’esito delle ricerche del nostro concittadino disperso da due giorni in mare è per tutti noi una triste notizia. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e della città di Fiumicino, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari, ai quali ci uniamo con rispetto in questo momento di profondo dolore".

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"Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Regione Lazio per la tragica scomparsa del pescatore ritrovato questa mattina a Focene" commenta in una nota l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Una notizia che colpisce profondamente l’intera comunità e, in particolare, il mondo della pesca del nostro territorio, fatto di donne e uomini che ogni giorno svolgono con sacrificio, passione e dedizione un lavoro tanto prezioso quanto impegnativo". E il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Voglio esprimere, a nome mio e della Regione Lazio, le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Roberto Succu, il pescatore disperso da due giorni e ritrovato oggi a Focene".

Roberto Succu disperso in mare e trovato morto

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti Succu era in mare per una battuta di pesca. Gli altri pescatori hanno trovato la sua imbarcazione incustodita e subito hanno pensato al peggio, così hanno dato l'allarme e si sono attivate le ricerche in mare. Il cadavere è stato rinvenuto tra gli scogli dalla polizia a Focene. Ancora non è chiaro cosa sia successo, a indagare sulla vicenda è la guardia costiera. La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli, dove si trova a disposizione dello'Autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno a chiarire le cause del decesso. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, dal malore all'incidente.