Finta badante fa sesso con un anziano e lo deruba: condannata

A cura di Alessia Rabbai

Due anni e sei mesi di carcere è la condanna che il giudice ha stabilito per una donna di venticinque anni, accusata di furto aggravato. Come riporta Il Messaggero, ha finto di essere una badante, proponendosi a un anziano conosciuto al bar. L'avrebbe poi convinto a fare sesso con lei per poi derubarlo. I fatti si sono verificati nel territorio della provincia di Frosinone, mentre la condanna è arrivata a conclusione del processo nei giorni scorsi. La donna dovrà inoltre pagare una sanzione, che ammonta a mille euro.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la venticinquenne ha chiesto al titolare di un bar se conoscesse anziani in cerca di una persona che si occupasse di loro o che li aiutasse nelle faccende domestiche, perché le serviva un lavoro. L'ottantacinquenne entrato nel locale l'ha sentita parlare e si è proposto, dicendole che poteva andare a casa sua, per occuparsi della pulizia della casa. Una volta nell'abitazione dell'uomo, la venticinquenne gli ha fatto capire che avrebbe voluto anche avere rapporti sessuali con lui, così hanno fatto sesso.

Una volta terminato l'amplesso, la ragazza se n'è andata, d'accordo che sarebbe tornata il giorno seguente per la programmazione del lavoro domestico, ma è sparita. Solo dopo l'anziano si è reso conto che gli aveva rubato una catenina d'oro che aveva al collo al quale era affezionato. Rendendosi conto si essere stato ingannato si è rivolto alle forze dell'ordine e ha denunciato il furto. La donna dopo i successivi accertamenti sul territorio è stata poi individuata.